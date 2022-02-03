رسائل نارية من محمد صلاح لـ"نجوم المنتخب" قبل موقعة الكاميرون بساعات

عقد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وقائده جلسة مع اللاعبين وجه خلالها العديد من الرسائل لهم قبل مواجهة الكاميرون المقرر لها اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة مساء في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وطالب صلاح نجوم الفراعنة بمواصلة الأداء الجيد الذى ظهروا عليه في مباراة المغرب وكوت ديفوار الماضيتين من أجل الفوز على الكاميرون والصعود لنهائى كأس الأمم الأفريقية لملاقاة السنغال التي صعدت على حساب بوركينا فاسو.

كما وجه صلاح العديد من النصائح للاعبين بضرورة التحلى بالهدوء والانفعال الذى من شأنه التقليل من تركيزهم في المباراة وذلك من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية بحصد لقب أمم أفريقيا الغائب عن الفراعنة منذ 12 عاما.

يدير الحكم الجامبى بكارى جاساما مباراة مصر و الكاميرون فى نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية التى تجمع الفريقين اليوم فى التاسعة مساء ، لحسم تذكرة الصعود لنهائى البطولة لمنافسة السنغال الأحد على اللقب.

ولا تٌعد مواجهة الكاميرون هى الأولى للفراعنة التى يديرها جاساما ، فقد سبق وأدار عدة لقاءات وصلت إلى 5 مواجهات من قبل، حيث تحمل مباراة اليوم أمام الكاميرون رقم 6 فى المباريات، التى يديرها الحكم الجامبى للفراعنة.

وجاءت نتائج المنتخب الوطنى مع صافرة جاساما ، بالفوز فى 3 مباريات ، والهزيمة فى اثنين منها، حيث فاز على زيمبابوى عام 2014 بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتى انتهت لصالح الفراعنة 4/2 ، وغانا عام 2017 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وانتهت لصالح الفراعنة 1\0 ، الكونغو 2018 فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا، وانتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 2/1.

وُلد بكارى جاساما بالعاصمة الجامبية بانجول يوم 10 فبراير عام 1979، ويبلغ طوله 184 سم ، وحصل صاحب الـ 43 عاما على الشارة الدولية من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عام 2007.

أدار الكثير من المباريات الهامة وتم اختياره ضمن 25 حكام لإدارة مباريات كأس الاعالم بالبرازيل 2014 ، ومن أبرز المباريات التى تولى ادارها تحكيميا فى كأس القارات عام 2017 والتى جمعت المكسيك ونيوزلندا، وأدار 14 مباراة فى كأس الأمم الإفريقية مواسم 2012 و2013 و2015 و2017 و2019، أشهر خلالهم 43 إنذارا وطرد مباشر مرة واحدة واحتسب 4 ركلات جزاء ، كما أدار مباراتين فى كأس العالم للأندية عام 2013