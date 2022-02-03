/677172/محمد-محرم-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تجربة-حقيقية-أكدت-أن-الأحلام-لا-تسقط-بالتقادم

قال الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كيان التنسيقية له دور كبير في التخلص من الافكار التي كانت تراود الشباب بأن الاحلام قد انتههت، مضيفا:” التنسيقية هي تجربة حقيقة لاثبات أن الأحلام لا تسقط بالتقادم”.

دوت الخليج

وأكد محمد محرم في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي رسالة لكل شاب مصري علي إختلاف توجهه أن الأحلام لا تسقط بالتقادم ما دام علي أرضية وطنية صحيحة.

وأشار الدكتور محمد محرم أن حلم الشباب في التمكين الحقيقي وليس التمكين الهامشي ، قد تحقق الأن ويشهد عليه الواقع، منوها ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جزء من هدا الواقع.

محمد محرم: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة حقيقية أكدت أن الأحلام لا تسقط بالتقادم

وأضاف، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مختلفين كتوجهات ولكن الجميع علي أرضية مشتركة بينهم روح التعاون والحلم المشترك للحياة في وطن متماسك متقدم، مؤكدا ان لا تميز داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الا بالرقم القومي، وليس لأي اعتبارات اخري .

وأشار محمد محرم أن إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل جائحة كورونا، بهذه الأجواء وبهذا الإقبال الشديد، والدعم المقدم للعارضين والناشرين، دليل علي أن أحلام الشباب قيد التحقيق.