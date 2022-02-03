هشام نصر لـ دوت الخليج: «إحنا جايين نخدم الزمالك مش نتخانق»

/677168/هشام-نصر-لـ-تحيا-مصر-إحنا-جايين-نخدم-الزمالك-مش-نتخانق

تحدث هشام نصر المرشح على منصب نائب الرئيس، في انتخابات الزمالك، ضمن قائمة أحمد سليمان، حول أحداث المؤتمر الصحفي اليوم بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هشام نصر في تصريحات خاصة لموقع تخيا مصر:" انا بعتذر لكل جماهير نادي الزمالك على الموقف الذي حدث، احنا جايين نعرض برنامجنا ونشتغل ليس أكثر، وبنعمل دعايا انتخابية لمصلحة نادي الزمالك".

إغلاق الكهرباء في المؤتمر

وأضاف" الأسلوب الذي يفعله كل طرف بينم عن فكرة وأسلوبه في إدارة الموضوع، لماذا يتم إفتعال المشاكل؟، وإغلاق الكهرباء وإفتعال خناقات معنا، أخنا جايين نعمل نؤتمر صحفي لنشر افكارنا".

وزاد:" طلبنا بعض الأشياء من وزارة الشباب والرياضة المهمة هتم الفترة الجاية تنفيذها، وطلبات أهم خلال يوم الانتخابات، وحذرنا من أي خناقات أو تلاحم أو إفتعال مشاكل في تلك اليوم".

سبب الحضور للزمالك

وأردف:" أحنا جايين نخدم مش جايين نتخانق، مش عايزين ندخل في أي جدال مع أشخاص، الكل يجب أن يخدم الزمالك ويبعد عن أي مناوشات".

وأختتم قائلاً: " رسالة لاعضاء الجمعية العمومية، لو انتو موافقين على اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي أهلاً وسهلاً، لو مش موافقين لازم تيجوا تحطوا صوتكوا وتقولوا مش موافقين على هذا الوضع".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متساوياً مع الأهلي الذي يتصدر بفارق الأهداف.

مواعيد مباريات الزمالك

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.