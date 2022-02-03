/677171/أحمد-سليمان-أحداث-مؤسفة-شاهدتها-جماهير-الزمالك-والشعب-المصري-اليوم

علق أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، على ما حدث اليوم أثناء تقديمة لمؤتمر صحفي بنادي الزمالك.

وتم قطع التيار الكهربائي عن الصالة المغطاه التي كانت من المفترض أن يقام فيها المؤتمر الصحفي الخاص بقائمة أحمد سليمان، مما تسبب في إستياء شديد لأفراد القائمة، وحدثت بعض المشادات معهم من جانب بعض أفراد الأمن.

ونشر أحمد سليمان وقائمته بيان رداً على الأحداث داخل نادي الزمالك اليوم

إزاء ما شهده الشعب المصرى عامة وجماهير الزمالك خاصة من أحداث مؤسفة قبل إنعقاد مؤتمر القائمة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٣ والتى لا تليق بصرح رياضى عظيم وهو"نادي الزمالك للألعاب الرياضية" أقل ما توصف به بأنها غير مسئولة وتُعد نقطة سوداء فى تاريخ هذا الكيان العظيم.

الأمر الذي يُعد إنتقاصاً من حقوق السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادى وتغولاً على سلطاتهم وحقهم فى تواصلهم المشروع مع المرشحين وإختيار الأفضل من بينهم دون إملاءات مُشَوهة لرغباتهم.

بيان قائمة أحمد سليمان

وإذ تؤكد القائمة على حرصها الشديد فى عدم تصدير أزمات للدولة لذا فقد سبق الإعداد لإنعقاد المؤتمر تنسيقاً مع المعنيين بهذا الخصوص بالرغم مما تحمله العملية الإنتخابية من إختلال فى ميزان العدل الإنتخابى ولكننا آثرنا ضبط النفس والتحلى بالصبر لتوصيل رسالة على الإحترام الكامل من القائمة للجميع إستشراقاً لمستقبل أفضل جديد لنادينا الأمر الذى لم يحدث اليوم.

وإننا إذ نُهيب ونحذر من تكرار تِلك الممارسات الموتورة التى تُصَّدر أزمة للدولة المصرية لا تقل فى جسامتها عن المؤامرات التى تُحاك بها داخلياً وخارجياً نحن فى غنى عنها فى هذا التوفيق الحساس ونحن على مشارف بناء جمهورية جديدة لذا فعلى مؤسسات الدولة المعنية أن تتحمل مسئوليتها نحو ضمان الحيادية الكاملة فى هذه العملية الإنتخابية إلى أن يتم الإعلان عن نتيجة إنتخاب مجلس إدارة جديد لهذا الكيان العظيم، فالأمر أصبح وبحق جد خطير.

والله ولي التوفيق.

قال أحمد سليمان حارس مرمي الزمالك السابق والمرشح لرئيس النادي:" كنا نرغب في تقديم شكل جيد في المؤتمر داخل القلعة البيضاء، ولكن تفاجئنا صباح اليوم بتواجد بعض من الناس التي ترغب في تشجيع القائمة تم منعها من الدخول، بالرغم من تواجد أمن النادي .

وتابع:" لكن هناك تعسف من إدارة النادي و منع دخول الصحفيين والإعلاميين و المصورين بجانب قطع التيار الكهربائي عن الصالة المغطاة".

وواصل:للأسف تعرضنا لازمه كبيرة أثناء الدخول والأمن منع العديد من الشخصيات من الدخول وبدون أي مبررات، الدولة المصرية لم تتاخر عنا والادارة الحالية تتعنت وتخالف القانون واللوائح وبالفعل رئيس النادي الحالي تعدي علي الجميع ولم يحترم أحد.

وأختتم قائلاً:" تم شتمي في نادي الزمالك، حتي الأن لم تأتي الكهربا ولا نعلم متي سوف نقيم المؤتمر الصحفي والساعة داخله علي 12 ظهراً، نحن سوف نناقش بعض الأمور في القائمة لمدة عشر دقائق ومن بعدها سوف نقرر أستكمال المؤتمر أو الرحيل.