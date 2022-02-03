/677173/بالصور-كواليس-تصوير-حكاية-البحث-عن-فتحية-من-مسلسل-حد-فاصل

يواصل صناع حكاية «البحث عن فتحية»، من مسلسل «حد فاصل»، تصوير العمل في إحدى فلل مدينة شبرامنت بالمريوطية، ترقبا لعرضه في الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليجيرصد كواليس حكاية «البحث عن فتحية» من مسلسل حد فاصل

وكان قد روج لها منتج العمل، معلنا عن بدء تصويره الحكاية، فكتب تامر حمزة، عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ولسوف يعطيك ربك فترضي، مسلسل حد فاصل.. قصة البحث عن فتيحة».

موعد عرض حكاية البحث عن فتحية

وقرر صناع عمل حكاية «البحث عن فتحية»، عرضها ضمن الموسوم الرمضاني 2022، لتشارك في السباق على إحدى القنوات التليفزيونية، في 15 حلقة فقط.

​​​​​​ ​​​​​​

أبطال مسلسل حد فاصل حكاية البحث عن فتحية

ويشارك في بطولة العمل كلا من نضال الشافعي، أحمد حلاوة، صبري عبدالمنعم، ايمان سلامة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، ياسر الزنكلوني من تاليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج شركة جولدن ميديا.

حكاية بنات السباعي من مسلسل حد فاصل

وحملت الحكاية الاولى اسم "بنات السباعي" والتي تعد من بطولة عدد من الفنانين منهم: ريم البارودي، محمد التاجي، ادوارد، محمد الدقاق، فادي خفاجة، محمود حجازي، هبه حسن، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، هناء الشوربجي، نانسي صلاح و العديد من الفنانين.

وتعد هذه الحكاية هي أولى بطولات ريم البارودي، في الدراما القصيرة من خلال حدوتة تدور أحداثها في 5 حلقات، وانتهى صناع العمل من تصويرها منذ أيام ليست بالقليلة.

فيلم الورشة لنضال الشافعي

وعرض لنضال الشافعي مؤخرا، فيلم «الورشة»، الذي يخوض بطولته جانب الفنانة المتألقة سهر الصايغ، رغم تدهور الإيرادات خلال تلك الفترة.

ويجسد نضال الشافعي خلال أحداث العمل دور شاب يرغب فى مزاولة مهنة التمثيل ويخطب سهر الصايغ التى تسعى هى الأخرى لتصبح ممثلة الأمر الذي يدفعهما لاستئجار مسرح لتأسيس فرقة وتقديم عروض استعراضية، وتتوالى الأحداث.

ويدور الفيلم حول مجموعة من شباب هواة التمثيل قرروا إنشاء فرقة تمثيل مسرحي وإنتاج عرض مسرحي يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة، وحقق نجاحا سحيقا خلال فترة عرضه