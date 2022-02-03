/677174/وزير-الرياضة-يصل-الكاميرون-لمؤازرة-المنتخب-وفي-استقباله-السفير

استقبل السفير مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون ، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فور وصوله إلى الكاميرون لحضور مباراة منتخبى مصر والكاميرون فى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة الترتيبات المتعلقة ببعثة المنتخب الوطنى استعداداً للمباراة، واجراءات استقبال الجماهير المصرية وتوجهها إلى استاد المباراة، وعودتها إلى المطار عقب انتهاء المباراة.

كما وصلت الجماهير المصرية التى توجهت صباح اليوم إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطنى من مدرجات استاد المباراة، وتشجيعهم على مواصلة الانتصارات والفوز بالمباراة والتأهل لنهائي البطولة الإفريقية.

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ويمتلك المنتخبين المصري والكاميروني رصيد وفير في لقاءات الطرفين، وبالأخص في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ورصيد التتويج بالبطولة، ومحاولة تزويد حصيلة كلاهما فيها بعد غياب دولاب بطولات الفارعنة عن كأس عرس إفريقيا.

شهدت طريق المنتخبين للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، على العديد من المتاعب والمصاعب للطرفين، ليحجز مقعد في دور قبل النهائي بأمم إفريقيا 2021، ونستعرض في السطورة القادمة تأهل الفريقين من دور ربع النهائي.

نتيجة مباراة الكاميرون وجامبيا

تأهل المنتخب الكاميروني للدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على جامبيا بثنائية نظيفة، في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة المغرب ومصر

تقدم المنتخب المغربي في نتيجة المباراة بالهدف الأول في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، بعد تدخل قوى من أيمن أشرف، على لاعب أسود الأطلس، ورجوع حكم المباراة لتقنية الفار واحتساب الركلة، لتكون طريقة التقدم للمغرب في المباراة.

عاد المنتخب الوطني بالتعادل عن طريق محمد صلاح من خلال متابعة من رأسية سددها محمد عبد المنعم وتصدى لها الحارس ياسين بونو وتصل لصلاح ويسكنها الشباك، ويتوجه اللقاء للوقت الإضافي بعد التعادل بهدف لمثله.

واختتم محمود حسن تريزيجيه، أهداف المباراة والفوز الفراعنة في اللقاء، من خلال تمريره من محمد صلاح من الجانب الأيمن ويسكنها تريزيجه الشباك من الجانب الأيسر ويهدي مصر بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ويضرب موعد مع أصحاب الأرض.