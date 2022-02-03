/677176/رئيس-محلية-النواب-لـ-تحيا-مصرتوافقنا-على-تشكيل-لجنة-وطنية-لإعداد-قانون-الإيجار-القديم-للشقق-السكنية

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ دوت الخليج فى أول تعليق له عقب انتهاء إجتماع الحكومة بشأن ملف الإيجارات القديمة، هذا الإجتماع هام وتاريخى، ويؤكد مدى إهتمام الحكومة بالقضايا التاريخية.

دوت الخليج

وأكد أن المناقشات انتهت لتشكيل لجنة مشتركة ما بين البرلمان والحكومة من منطلق التضامن فى المسئولية لحلحلة قضية جدلية توارثتها الدولة المصرية الحالية، مشيرا إلى أنه يرى أن هذه اللجنة ستكون فى مهمة وطنية وأطلق عليها لجنة وطنية ستكون مشكلة من 3وزراء و4 نواب ومستشار رئيس مجلس الوزراء.

ولفت رئيس مجلس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة سلسلة من الإجتماعات من أجل التوصل إلى صياغة مشروع قانون الإيجار القديم بصياغة رشيدة واضعة فى الإعتبار إحترام الأحكام الدستورية، وإجترام الحقوق والأبعاد الإجتماعية لأصحاب الحقوق الإجتماعية والإنسانية وإحترام حقوق الملكية لدى الملاك والتعامل مع هذ الأمر وإنهاءه بشكل جذرى.

وأكد أيضا بأن اللجنة ستستهدف إحداث توازن فى هذا الملف بحيث كافة الأطراف تكون لها كل الإرياحية فى التعامل سواء بالحاضر أو المستقبل وننتهى من هذا الأمر للأبد، موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التعاون فى هذا الملف وإدراكها لتحدياتها مناشدا كافة أراف العلاقة الإيجارية بالتوافق وعدم استباق الأحداث.

رئيس محلية النواب لـ دوت الخليج:توافقنا على تشكيل لجنة وطنية لإعداد قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها. وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية.

رئيس محلية النواب لـ دوت الخليج:توافقنا على تشكيل لجنة وطنية لإعداد قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان. وأضاف: "نحن نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن، لافتاً إلي أن هذه هي المبادئ التي يمكن العمل عليها". وأشار رئيس الوزراء إلى موافقة مجلس الوزراء نهاية شهر نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السّكنى، وهى خطوة في هذا الملف.