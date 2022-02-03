/677178/وفاة-الفنانة-عايدة-عبد-العزيز-بعد-صراع-مع-الزهايمر

رحلت عن عالمنا منذ دقائق قليلة الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

دوت الخليج يرصد وفاة عايدة عبد العزيز

عايدة عبد العزيز ممثلة مصرية، حصلت على دبلوم المعلمين 1956 ، وحصلت دبلوم من «المعهد العالي للفنون المسرحية» عام 1959، كما حصلت على دورة تدريبيه في الحركة المسرحية والصوت من لندن، وعملت مدرسة بعد تخرجها في معهد المعلمات للفنون بالمسرح المدرسي، وزارة التربية والتعليم ومشرفه على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس، ثم اتجهت إلى الإذاعة كممثلة.

أعمال عايزة عبد العزيز

قدمت عايدة عبد العزيز أعمال مهمة فى مشوارها الفنى تركت بصمة مع الجمهور، ومن أشهر أعمالها الفنية "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".

وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبى عام 1996.

عايدة عبد العزيز في المسرح

ومن أشهر أعمالها المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولى"، "شىء فى صدرى"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجووان"، "ثمن الحرية"، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبى عام 1996.

عايدة عبد الحميد ومعاناتها مع الزهايمر

الجدير بالذكر أنه، كانت الفنانة الراحلة تعاني منذ سنوات من مرض الزهايمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "موجة حارة" في عام 2013.

اعتزال عايدة عبد العزيز الفن

اعتزلت الفنانة عايدة عبد العزيز الفن، بعد وفاة زوجها المخرج أحمد عبد الحليم عام 2013، إذ أنها عانت من نوبة اكتئاب عريمة نتيجة صدمتها بوفاة شريك عمرها، وكانت من المقرر أن تشارك في مسلسل دهشة عام 2014، لكنها تراجعت وعادت الاعتزال مرة أخرى.

وكانت أعلنت نقابة السينمائيين ، يوم الإثنين الماضي، وفاة المخرج المصري نبيل الجوهري، دون الكشف عن أسباب الوفاة، فكتب: ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج نبيل الجوهري، الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.