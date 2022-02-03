وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض

توفيت اليوم الخميس، الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض، عن عامر ناهز 86 عاما.

تركت عايدة عبد العزيز بصمة مع الجمهور، حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية ومنها أفلام "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".

كما شاركت فى عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة فى المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".

وعلى الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة حاليًا خاصة وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.