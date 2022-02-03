إنفانتينو يصل ملعب مباراة مصر والكاميرون

وصل جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى الملعب الأولمبى لحضور مباراة مصر والكاميرون المقرر إقامتها بعد قليل في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعقد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وقائده جلسة مع اللاعبين وجه خلالها العديد من الرسائل لهم قبل مواجهة الكاميرون المقرر لها اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة مساء في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وطالب صلاح نجوم الفراعنة بمواصلة الأداء الجيد الذى ظهروا عليه في مباراة المغرب وكوت ديفوار الماضيتين من أجل الفوز على الكاميرون والصعود لنهائى كأس الأمم الأفريقية لملاقاة السنغال التي صعدت على حساب بوركينا فاسو.

كما وجه صلاح العديد من النصائح للاعبين بضرورة التحلى بالهدوء والانفعال الذى من شأنه التقليل من تركيزهم في المباراة وذلك من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية بحصد لقب أمم أفريقيا الغائب عن الفراعنة منذ 12 عاما.

يدير الحكم الجامبى بكارى جاساما مباراة مصر و الكاميرون فى نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية التى تجمع الفريقين اليوم فى التاسعة مساء ، لحسم تذكرة الصعود لنهائى البطولة لمنافسة السنغال الأحد على اللقب.