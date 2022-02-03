فينسينت أبو بكر وايكامبى يقودان هجوم الكاميرون ضد مصر بنصف نهائى أمم أفريقيا

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أعلن البرتغالى تونى كونسيساو، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، عن تشكيل فريقه أمام منتخب مصر، والمقرر لها فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب "أوليمبى"، فى إطار نصف نهائى كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضى الكاميرونية، وتستمر حتى 6 فبراير الجارى.
وجاء تشكيل الكاميرون أمام مصر كالتالى:
حراسة المرمى: أونانا
الدفاع: تولو - كاستيليتو - نجادو - فاي
الوسط: زامبو أنجيسا - أوم جويت - توكو ايكامبي - هونجلا - نجامالو
الهجوم: فينسينت أبوبكر
تشكيل الكاميرون
وافتتح منتخب مصر مباريات كأس أمم أفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، لكنه أعاد إحياء حظوظه بالفوز على غينيا بيساو فى الجولة الثانية ثم فاز على السودان بهدف دون رد ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة، وقهر كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، ثم فاز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية للبطولة.
فى المقابل، تربع المنتخب الكاميرونى على صدارة ترتيب المجموعة الأولى فى الدور الأول، حيث حصد 7 نقاط بتحقيقه فوزين بالإضافة إلى تعادل وحيد، ونجح فى التأهل إلى دور ربع النهائى عقب فوزه الصعب على حساب جزر القمر بنتيجة 2-1، وأطاح بمنتخب جامبيا بثنائية نظيفة فى دور ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2021.
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