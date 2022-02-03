لجنة الانضباط بـ"كاف" تلغى عقوبة مروان داوود بعد استئناف اتحاد الكرة

ألغت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبة مراون داوود لاعب المنتخب الوطنى التى وٌقعت عليه بعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وكان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام أرسل استئناف رسمي ضد العقوبات التي أصدرها الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد منتخب مصر خلال مشاركته الحالية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون وتختتم فعالياتها يوم 6 فبراير الجاري.

وأرسل الاتحاد مذكرتين الأولى للرد على العقوبات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي ضد منتخب مصر بشأن غياب كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة ومحمد صلاح كابتن المنتخب بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي لمباراة المغرب الذي سبق اللقاء والتي وصلت الى 100 ألف دولار بينها 50 ألفاً مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم تكرار الأمر خلال فعاليات الكان.

والثاني تضمن الطعن على العقوبات التي طالت منتخب مصر بشأن الأحداث التي نشبت عن مباراة المغرب والخاصة بتغريم اتحاد الكرة 10 الآف دولار وإيقاف المدرب المساعد روجير 4 مباريات وغرامة مالية عشرة الآف هو الآخر وإيقاف مروان داوود مباراتين وغرامة 5 الآف دولار.

وحذر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لاعبيه من الاعتراض على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة الفراعنة ضد الكاميرون في التاسعة مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، خشية من تعرضهم لكروت صفراء تهدد مشاركتهم في المباراة النهائية حال تأهل أبناء النيل للنهائي.