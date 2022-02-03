/677175/محمد-صبحي-بعد-أزمته-الأخيرة-محدش-كاسر-عيني

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة الأزمة التي تعرض لها الفنان محمد صبحي مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بعد إعلانه رفض عرض مسرحيته الأخيرة في موسم الرياض، مقابل الملايين.

دوت الخليج

محمد صبحي:"انا ماحدش كاسر عيني"

ووجَّه الفنان محمد صبحي رسالة قوية وواضحة، من خلال نشره لجزء من أحد مشاهده في مسرحية "وجهة نظر"، وعلق عليها:" لا مؤاخذة أنا محدش كاسر عيني"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك".

وعلق أحد متابعي الصفحة، وكتب:" اريخ انشاء السعودية عام 1932م.. تاريخ انشاء المسرح المصري عام 1870 م.. يعني تاريخ المسرح المصري اكبر من تاريخ السعودية بـ60 سنه .. عرفت مين القزم يا قزم".

تعليقات الجمهور الداعمة لمحمد صبحي

علق على الفيديو الذي نشره محمد صبحي على صفحته الرسمية على فيسبوك عدد كبير من الجمهور المتابع له، والذين دعموه بشتى الطرق، ومنهم من كتب له:" أستاذ ومبدع وقيمه كبيرة اوي عندنا"، وآخر كتب:" تحياتى للراجل المثقف الذى لم ينحنى"، وعلقت إحدى متابعي الصفحة وكتبت:" كل التحية والاحترام ليك استاذ صبحي انت انسان محترم"، وأضافت:"احنا اتربينا علي يوميات ونيس والمسرحيات ذات الاسقاطات الهادفة والثقافية دمت قدوه مثال للرقي".

دعم الفنانة هبة عبد الغني للفنان محمد صبحي

وانضمت الفنانة هبة عبد الغني لقائمة الفنانين الداعمين لمحمد صبحي في أزمته التي يمر بها هذه الأيام، حيث نشرت صورة لصبحي من خلال حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت:"السيد الفنان الأستاذ محمد صبحي.. وقفة اجلال وتقدير واحترام لحضرتك ولكل من رفض ويرفض ان يتحول إلى سلعة، لأصحاب البطون المتخمة والعقول الخاوية، واستنكار لكل من سولت له نفسه انه ملك بدولاراته فالملك لله الواحد القهار".

هدى هاني أول داعمي محمد صبحي

كانت الفنانة هدى هاني من أوائل الداعمي لأستاذ محمد صبحي، في أزمته الآخيرة، حيث نشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنها تدعم محمد صبحي في كل أرائه وإختياراته، لما تكن له من إحترام وثقة.

فقالت:"الاحترام والأخلاق والأدب لا يُباع ولا يُشترى بل هو طابع في قلب كل من تربى"، وأستكملت:"استاذ محمد صبحي ستظل قدوة ورمز من رموز مصر ولن يستطيع احد هدمها.. تاريخك وكفي.. شاء من شاء وأبى من أبى".