بعد 4 مليون مشاهدة للفيديو الدعائي.. حامل اللقب يتألق في السينمات

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حضر بالأمس عدد كبير من النجوم العرض الخاص لفيلم حامل اللقب، تزامنًا مع عرضه في 60 سينما في مصر والعالم، والذي يخوض بطولته كلا من الفنانة دينا الشربيني والفنات هشام ماجد ومحمد سلام.

دوت الخليج

العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

واجتمع عدد من صناع فيلم حامل اللقب بسينما الزمالك مساء أمس، ليحتفلوا بالعرض الخاص للفيلم وتوزيعه في السينمات، منهم هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، والمنتجين محمد حفظي، محمد الرشيدي، طارق الجنايني ورؤى المدني، والمؤلف إيهاب بليبل والمخرج هشام فتحى.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن في مصر للإحتفال معهم، وكان من بينهم: شيكو، أحمد فهمي، كريم فهمي وزوجته، زينب غريب والمنتجة شاهيناز العقاد.

قصة فيلم حامل اللقب

نتعرف من خلال البرومو الخاص بفيلم حامل اللقب، أن البطل الذي يقدمه الفنان هشام ماجد لاعب كرة قدم، وزوجته التي تقدم دورها الفنانة دينا الشربيني تتحمس لفكرة الحمل، ولكن زوجها يفرضه وبشدة، وبعد فترة يكتشف البطل أنه أصبح حامل، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميديا بتفاعل باقي شخصيات الفيلم مع فكرة حمل البطل، فهو فيلم كوميدي يدور في إطار إجتماعي، يتخلله القليل من الخيال العلمي.

أبطال فيلم حامل اللقب

ويشارك في بطولة العمل كلا من النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي، في بطولة فيلم حامل اللقب، إلى جانبهم دنيا ماهر، محمد ثروت، ، محمد كيلاني، ليلى عزالعرب، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، والفيلم للمؤلف إيهاب بليبل بالتعاون مع الفنان هشام ماجد وللمخرج هشام فتحي.

إنتاج الفيلم والدعايا الخاصة به

هذا ةتتعاون شركة المنتج محمد حفظي " فيلم كلينك" في إنتاج فيلم حامل اللقب، مع كل من: طارق الجنايني رئيس شركة "TV Vision" وشركة "RP Films" لمحمد رشدي، وتنتج مجموعة Arabia Pictures السعودية أول أعمالها المصرية، وتعمل شركة فيلم كلينك على توزيع البوستر الخاص بالفيلم، والذي يظهر فيه كل من هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام وأحمد فتحي، وتجدتهم الشركات المنتجة للفيلم لتوزيع الفيلم في عدد كبير من السينمات حول العالم.

أبطال الفيلم على إنستجرام

وكانت قد نشرت الفنانة دينا الشربيني بوستر فيلم حامل للقب، في اليوم السابق للعرض الخاص، وعلقت عليها:"بيقولك حامل اللقب بكرا في جميع دور العرض متحمسين؟"، بينما نشر هشام ماجد الذي حضر العرض الخاص عدد من الصور تجمعه بباقي الأبطال الذين حضروا، ومنتجين الفيلم، وأيضًا صورًا مع زوجته التي حضرت لدعمه، وأصدقائه.