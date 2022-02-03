/677181/رانيا-يوسف-تبدأ-تصوير-مسلسلها-الرمضاني-عالم-تاني

أعلنت الفنانة المتألقة رانيا يوسف، بدء تصوير مسلسلها الرمضاني “عالم تاني” الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، من بينهم الفنان نضال الشافعي، فراس سعيد، وفريال يوسف بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين.

دوت الخليج يرصد بدأ تصوير مسلسل رانيا يوسف الرمضاني الجديد بعنوان “عالم تاني”

ونشرت رانيا يوسف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مجموعة من الصور مع صناع العمل الفني معلقة عليها: “احتفلنا بأول يوم تصوير مسلسل " عالم تاني " استنوه في رمضان ٢٠٢٢.. ويارب ينال اعجابكم”.

رانيا يوسف تتباهى بجسدها

من ناحية اخرى، صرحت رانيا يوسف مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، وأثارت الجدل بسبب حديثها عن جمالها والاهتمام برشاقتها: "جسمي مميز، شوفت نفسي في المراية ولقيت حاجات حلوة، لو عندي حاجة حلوة ليه أخبيها.. يعني لو عندي حاجة حلوة فـ (وأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)، أحب أوريها للناس كلها.. وده في الحياة عامة".

رانيا يوسف تستنكر الحجاب

واستنكرت رانيا فكرة ارتداء الحجاب: “يا ساتر ليه كده؟ الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟ أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى.. من إمتى يا جماعة كنا محجبين؟.

وتابعت رانيا يوسف حديثها: "نحن نرى سيدات فوق سن الـ 60 عامًا ولكنهن يهتمون بأنفسهن ويمارسون الرياضية بشكل مستمر ويحافظون على انفسهن".

وأردفت رانيا: "إحنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر التسعينيات.. زوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود.. في حفلات أم كلثوم طلع لي واحدة محجبة قاعدة".

رانيا يوسف في مسلسل المماليك

هذا وتلعب رانيا يوسف خلال مسلسل المماليك أكثر من شخصية، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي حيث ينتمي العمل لنوعية الاعمال ذات الـ60 حلقة، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل في سياق درامى مشوق، ويشارك في بطولة المماليك كلًا من رانيا يوسف، بيومي فؤاد ومحمد لطفي ورامي وحيد وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.