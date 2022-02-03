/677182/أجواء-ملعب-أولمبي-قبل-لقاء-مصر-والكاميرون

يحتضن ملعب أولمبي بمدينة ياوندي بالكاميرون، لقاء منتخب مصر وأصحاب الأرض، في لقاء يجمع بين المنتخبين في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والمغرب في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ملعب مباراة مصر والكاميرون

يشهد ملعب أولمبي بمدينة ياوندي، على مباراة مصر والكاميرون، بعد غلقه في نهاية مباراة الأسود مع جزر القمر بدور الثمن النهائي من البطولة.

سقط 8 حالات وفيات على بوابات ملعب أولمبي، وإصابة 36 حالة، في وسط أجواء صاخبة قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر.

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ويمتلك المنتخبين المصري والكاميروني رصيد وفير في لقاءات الطرفين، وبالأخص في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ورصيد التتويج بالبطولة، ومحاولة تزويد حصيلة كلاهما فيها بعد غياب دولاب بطولات الفارعنة عن كأس عرس إفريقيا.

شهدت طريق المنتخبين للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، على العديد من المتاعب والمصاعب للطرفين، ليحجز مقعد في دور قبل النهائي بأمم إفريقيا 2021، ونستعرض في السطورة القادمة تأهل الفريقين من دور ربع النهائي.

تأهل المنتخب الكاميروني للدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على جامبيا بثنائية نظيفة، في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة المغرب ومصر

تقدم المنتخب المغربي في نتيجة المباراة بالهدف الأول في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، بعد تدخل قوى من أيمن أشرف، على لاعب أسود الأطلس، ورجوع حكم المباراة لتقنية الفار واحتساب الركلة، لتكون طريقة التقدم للمغرب في المباراة.

عاد المنتخب الوطني بالتعادل عن طريق محمد صلاح من خلال متابعة من رأسية سددها محمد عبد المنعم وتصدى لها الحارس ياسين بونو وتصل لصلاح ويسكنها الشباك، ويتوجه اللقاء للوقت الإضافي بعد التعادل بهدف لمثله.

واختتم محمود حسن تريزيجيه، أهداف المباراة والفوز الفراعنة في اللقاء، من خلال تمريره من محمد صلاح من الجانب الأيمن ويسكنها تريزيجه الشباك من الجانب الأيسر ويهدي مصر بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ويضرب موعد مع أصحاب الأرض.