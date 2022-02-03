تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون.. أبو جبل في مرمى الفراعنة

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أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلة الفريق لمواجهة الكاميرون ضمن مباريات الدر نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا.

ويسعى منتخب مصر للفوز خلال اللقاء ، للتأهل للمباراة النهائية وإحراز اللقب رقم 8 في تاريخ الفراعنة.

تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون بأمم إفريقيا قبل لقاء نسخة 2021

يضرب المنتخب المصري موعداً مع منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي بأراضي الأسود الغير مروجة.

جمع المنتخبان 10 مباريات من قبل في بطولة أمم إفريقيا، حقق المنتخب المصري الإنتصار في 4 مواجهات، وخسر في 4 مباريات، وجاء التعادل في مباراتين، أحدهما كان انتصار الفراعنة بركلات الترجيح، سجل أبناء النيل خلال هذه المباريات 11 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف.

أولى مواجهات المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا

أولى المواجهات بين المنتخبين بأمم إفريقيا كانت في نسخة 1984 بكوت ديفوار، وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف بدور المجموعات.

في العام 1986، تقابل الفريقان بنهائي أمم إفريقيا، وحقق خلالها صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري اللقب بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

الكاميرون تحقق أول إنتصار

تحقق الفوز الكاميروني الأول على المصريين بـ"أمم إفريقيا" في 1988، بهدف نظيف أحرزه الأسطورة روجيه ميلا، في دور المجموعات.

واستمرت انتصارات الكاميرون في 1996 بالمغرب، خلال دور المجموعات أيضًا بهدفين مقابل هدف.

النصر الثالث على التوالي كان من نصيب الكاميرون أيضًا في دور الثمانية لنسخة 2002 في مالي، حيث فازت الكاميرون بهدف نظيف.

وفي تونس بنسخة 2004، فشل الفريقان في التسجيل باللقاء الذي جمعهما في دور المجموعات، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي

أولى مواجهات المنتخبين بدور المجموعات

نسخة 2008 كانت شاهدة على مواجهتين بين الفريقين، الأولى بدور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 4 – 2، والثانية كانت بالمباراة النهائية، وحصد خلالها المصريون اللقب السادس في تاريخهم، بهدف أبو تريكة الشهير، بعد تمريرة رائعة من محمد زيدان في نهاية الشوط الثاني من المباراة.

وفي أنغولا بنسخة 2010، عزز منتخب مصر تفوقه بالفوز على الكاميرون 3-1 في ربع النهائي، ليحصد بعد ذلك "الفراعنة" اللقب السابع من البطولة.

المواجهة الأخيرة بين المنتخبين كانت بالغابون بـ 2017، في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأسود بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لمصر محمد النني بينما سجل نيكولاس نكولو وفينسنت أبو بكر للكاميرون.