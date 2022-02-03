/677185/سقط-على-عمق-60-متر-تحت-الأرض-تطورات-جديدة-بشأن-واقعة-الطفل-ريان-فيديو

أثارت واقعة الطفل ريان الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي العربية المختلفة وذلك بعد ظهور فيديو لظهور الطفل المغربي ريان حي يتنفس، داخل بير على عمق 60 متر بعد سقوطه في بداخله.

دوت الخليج

ونجحت فرق الانقاذ المغربية في ايصال الطعام للطفل والماء حيث تم تصويره بداخل البئر وهو ياكل ويشرب بغياهب البئر.

تطورات جديدة بشأن واقعة الطفل ريان

وكم هو موضح في الفيديو .. يظهر الطفل المغربي ريان والباغ من العمر 5 سنوات بعد ان سقط في البئر العميقة الضيقة، حيث كان يتنفس بين الصخور داخل البئر، ولكن كان يبدو عليه أثار الجروح التي اصابته بعد ان سقط في البئر وكانت الاصابة أسفرت عن خروج الدم من وجه.

وفي الفيديو الثاني ظهر ريان، أثناء تناوله الطعام الذي قدمه فريق الإنقاذ.

هذا وأكد مصدر مغربي مسئول، على أن الوصول إلى الطفل ريان، سوف يتطلب 4 ساعات من الحفر المتواصل، وذلك عبر تعزيز التقنيات إلى مركز تموروت بإقليم الشاون، موضحا أنه تمت الاستعانة بخبراء وتقنيين طبوغرافيين من أجل المساعدة على تحديد مكان الطفل المفقود بدقة."

حفر متواصل وجهود دؤوبة لاستخراج الطفل ريان

ونوه المصدر ان وكيل الملك قام باعطاء تعليماته من أجل عدم السماح للمتطوعين بالنزول إلى مكان تواجد الطفل ريان، حيث أن عملية الإنقاذ تم حصرها في الحفر فقط..