«تكسير في الجسم ورعشة».. إصابة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا

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دوت الخليجيرصد إصابة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا المستجد

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر «فيسبوك»: «من يومين كنت بمثل مشهد إني إيجابي كورونا قولتلهم أنتم بتنبورو عليا أنا ما جاليش كورونا قبل كده، قوم إيه إمبارح تكسير في الجسم ورعشة وكحة، فأعمل مسحة تطلع إيجابي، الحمد لله الأعراض بسيطة عشان واخده اللقاح».

نجوم الفن يعلنون إصابتهم بكورونا

هذا، وأعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، إصابتها هي وعائلاتها وزوجها محمود المهدي بفيروس كورونا الخبيث، فكتب: «الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا وماما وبابا والبيت كله ومحمود، إيجابي كورونا، وذلك عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كما أُصيبت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وذلك بعد أن خضعت لمسحة طبية وثبُت سلبية نتيجتها.

فكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش ارد، وبطمنكم بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیکرون".

وضرب فيروس كورونا المستجد الفنانة المصرية منى شلبي، وذلك قبل أيام من استعدادها لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح»، ليكون بذلك ضمن قائمة المسلسلات المهدد بالخروج عن السباق الرمضاني 2022.

مديحة حمدي اخر المنتصرين على فيروس كورونا

وكانت الفنانة مديحة حمدي اخر المعلنين عن شفائها من فيروس كورونا المستجد، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، فقالت: ««الحمدلله والشكر لله أنا كويسة اووي، كورونا على فكرة خفيفة جدا، مش عايزين نخوف الناس، وتأثيرها الوحيد جسماني فقط، وتعبي موصلش للرئة بفضل الله».

وأضافت، كاشفة عن أعراض الفيروس: ««عرض خفيف ومنتشر في الجو، مش شرط يكون بيجي مباشرة من فرد لفرد، لكن الحاجة الوحيدة اللي اللي بيعملها هو الإرهاق الجسماني».

واستكملت حديثها بشأن الاجراءات الوقائية لتخطي الإصابة بالفيروس: ««يفضل العزلة، والراحة، ومفيش مثلجات، والغذاء يكون عن طريق الاكل المسلوق».

واختتمت مديحة حمدي، حديثها لتحيا مصر، كاشفة عن أصعب أيامها مع فيروس كورونا المستجد، فقالت: «أنا شفيت من الفيروس، لكن مقدرش أخرج لسة لأني جسمي مرهق، انا عديت اليوم ال15، وكانت أصعب أيام ليه في الفيروس 7,8,9».