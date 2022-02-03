/677188/النائب-عيد-حماد-في-جولة-تفقدية-للأعمال-اليدوية-والأسر-المنتجة-ب١٥-مايو--ويؤكد-تدل-على-جوانب-الهوية-الوطنية-للدولة

قام النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب بجولة تفقدية للعاملين بالأعمال اليدوية والأسر المنتجة، حيث يحرص على تقديم الدعم المستمر للأعمال اليدوية والاسر المنتجة بمدينة 15 مايو.

دوت الخليج

يأتي ذلك تحت تنظيم أمين قسم أمانة 15مايو الاستاذ حسين مرسي وأعضاء هيئة مكتب الامانة حزب مستقبل وطن.

ومن جانبه أكد النائب عيد حماد، أن الحرف اليدوية والصناعات التقليدية تحتل مساحة واسعة من التراث المصرى يعتمد فيها الصانع على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية ، باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة.

النائب عيد حماد في جولة تفقدية للأعمال اليدوية والأسر المنتجة ب١٥ مايو .. ويؤكد "تدل على جوانب الهوية الوطنية للدولة"

وأضاف حماد ، أنه يمكن أن تنعكس أهمية الحرف والصناعات اليدوية في أنها تدل على جوانب الهوية الوطنية للدولة المنتجة للحرف والصناعات اليدوية، ويمكن أن تحقق مصر مكاسب مادية رائعة من اهتمامها وتدعيمها للحرف اليدوية ، حيث إن حجم التجارة العالمية للحرف اليدوية والتقليدية يفوق ‏100‏ مليار دولار.