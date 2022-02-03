/677189/كأس-أمم-افريقيا-بدلاء-منتخب-مصر-أمام-الكاميرون

تنطلق مباراة مصر أمام الكاميرون بعد قليل ضمن على ا ملعب "أولمبيه"، بالدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش للفوز، والتأهل للمباراة النهائية لمقابلة السنغال وحصد اللقب الثامن بتاريخ الفراعنة.

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد صبحي، محمود جاد، محمود تريزيجيه، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، عبد الله السعيد

تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش

تشكيل الكاميرون أمام مصر بأمم إفريقيا:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو – جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي

خط الوسط: مارتن هونجلا – فرانك زامبو أنجويسا – صامويل أوم جوت

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي – فينسنت أبو بكر – نجامالو موموي

نتيجة مباراة المغرب ومصر

تقدم المنتخب المغربي في نتيجة المباراة بالهدف الأول في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، بعد تدخل قوى من أيمن أشرف، على لاعب أسود الأطلس، ورجوع حكم المباراة لتقنية الفار واحتساب الركلة، لتكون طريقة التقدم للمغرب في المباراة.

عاد المنتخب الوطني بالتعادل عن طريق محمد صلاح من خلال متابعة من رأسية سددها محمد عبد المنعم وتصدى لها الحارس ياسين بونو وتصل لصلاح ويسكنها الشباك، ويتوجه اللقاء للوقت الإضافي بعد التعادل بهدف لمثله.

واختتم محمود حسن تريزيجيه، أهداف المباراة والفوز الفراعنة في اللقاء، من خلال تمريره من محمد صلاح من الجانب الأيمن ويسكنها تريزيجه الشباك من الجانب الأيسر ويهدي مصر بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ويضرب موعد مع أصحاب الأرض.

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون بأمم إفريقيا قبل لقاء نسخة 2021

يضرب المنتخب المصري موعداً مع منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي بأراضي الأسود الغير مروجة.

جمع المنتخبان 10 مباريات من قبل في بطولة أمم إفريقيا، حقق المنتخب المصري الإنتصار في 4 مواجهات، وخسر في 4 مباريات، وجاء التعادل في مباراتين، أحدهما كان انتصار الفراعنة بركلات الترجيح، سجل أبناء النيل خلال هذه المباريات 11 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف.