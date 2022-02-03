عايدة عبد العزيز مسيرة فنية حافلة بالأعمال الرائعة

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توفت اليوم 3 فبراير الفنانة عايدة عبد العزيز عن عمر يناهز 86 عام، بعد قضاء المرض عليها، وكانت عبد العزيز صاحبة أداء مميز وطلة قريبة لقلوب الجماهير المصرية والعربية، وفي هذا التقرير نستعرض أعمالها الفنية البارزة.

دوت الخليج

أهم أعمال عايدة عبد العزيز في السنيما

تركت الفنانة عايدة عبد العزيز رصيدًا غنيًا من الأعمال السينمائية، حيث شاركت عبد العزيز في عدد من الأفلام المهمة، منها: فجر الإسلام عام 1971، امرأة قتلها الحب 1978، شوق عام 1979، خرج ولم يعود عام 1984، شهد الملكة 1986، شارع السد 1987، النمر والأنثى عام 1987، حائط البطولات 1998، الواد محروس بتاع الوزير عام 1999، بحب السيما 2004، خلطة فوزية 2009، هليوبلس 2010، الحرامي والعبيط 2013.

عايدة عبد العزيز في الدراما المصرية

شاركت عايدة عبد العزيز في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، ومن بينها: أنف وثلاث عيون عام 1980، الإمام مالك 1980، وعاد الحنين 1984، رحلة المليون 1984، سنوات الضحك والدموع 1986، الرحلة عام 1989، ضمير أبلة حكمت 1991، أيام منيرة 1994، الستات مايعملوش كدا 1995، بريق في السحاب 1996، بريء في ورطة 1997، نون النسوة ومن كل بيت حكاية في عام 1998، طيور الحب والابن الضال 1999، كانريا وشركاه 2003، عواصف لنساء 2005، ورق التوت 2009، ملكة في المنفى 2010، دهشة 2014، وشاركت في مسلسل أوراق مصرية بجزئيه، ومسلسل عائلة ونيس بأجزائه.

عايدة عبد الحميد على خشبة المسرح

قدمت الفنانة عايدة عبد الحميد عدد من الأدوار الفارقة على خشبت المسرح، حيث شاركت في مسرحيات: عودة الغائب 1978، المهاجر عام 1982، لعبة السلطان 1986، جواز على ورق الطلاق عام 2003.

أعمال أخرى للفنانة عايدة عبد العزيز

قدمت عايدة عدد من السهرات التليفزيونية المحببة للجمهور، من بينهم: ابناء الغربة 1990، رصاصة الظلام 1991، اللألبوم 1992، اللص والخروف 1999، والعين اللي صابت في نفس العام، روايح عام 2001، كما قدمت برنامج بين الحقيقة والخيال عام 1984، وشاركت في ست كوم العيادة عام 2008، ومجموعة متنوعة من المسلسلات الإذاعية التي برعت فيها، مثل: رعد السماء 1976.