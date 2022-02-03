جدة - نرمين السيد - وتتكون الجامعة من كليات الطب البشرى والصيدلة وطب الفم والأسنان والهندسة وتكنولوجيا العلوم الصحية والآداب والعلوم الإنسانية والاقتصاد والعلوم الإدارية والتمريض. كما أصدر الرئيس قرار رقم 43 لسنة 2022 بإنشاء جامعة حلوان الأهلية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والعلوم والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والفنون والفنون التطبيقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يصدر قرارا بإنشاء جامعتى المنصورة وحلوان الأهليتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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