نائب محافظ الوادى الجديد تتابع مشروعات التضامن الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - تابعت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة دار حضانة جمعيتى تنمية المجتمع المحلى بقرية بورسعيد وحى الأمل بمركز الخارجة ضمن مشروع تطوير 50 قاعة أطفال بدور الحضانات، يرافقها محمد منير مدير عام التضامن الإجتماعى وعبد الناصر صالح نائب رئيس مركز الخارجة.





ووجهت نائب المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وتوفير الأنشطة التعليمية المختلفة لخدمة أبناء القرية والحى. كما تابعت استكمال أعمال التطوير الجارية بمقر بيوت الطلبة بالخارجة، والتى تشمل إنشاء ملعب كرة طائرة وقاعة مكتبة وتمهيد طريق لمدخل سكن الطالبات، وأعمال الإنشاءات بالعمارة السكنية التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعى لصالح كفالة الحالات الأولى بالرعاية. كما تفقدت أعمال رفع كفاءة مركز التكوين المهنى والصناعات الحرفية الملحقة لتصنيع الأثاث والألوميتال والدهانات، مشيدة بجودة منتجات المركز.

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