الرعاية الصحية تطلق ورشة عمل تدريبية مكثفة فى مكافحة العدوى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة، إلى أن التدريب استهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات مسئولى مكافحة العدوى بمراكز ووحدات طب الأسرة، إضافة إلى الفرق الطبية الخاصة بمكافحة العدوى بالمستشفيات التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

وأضافت، أنه قام بالتدريب د. عمر مصطفى طلحة، استشارى مكافحة العدوى ومسئول مكافحة العدوى بالمقر الرئيسى للهيئة، كما قام بتنسيق التدريب د. هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، د. آلاء أبوالحسن، مسئول التعليم الطبى المستمر، وذلك تحت إشراف د. أيمن فرغلى، نائب مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية تدريب العنصر البشرى بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة باعتبارهم أثمن مورد لديها يحملون على عاتقهم مسئولية توفير الخدمات الصحية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية.

ولفت، إلى أن ورش العمل التدريبية تستهدف رفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وإكسابهم القدرات المعرفية والمهارات اللازمة لتطبيق أحدث تقنيات مكافحة العدوى التى تعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة، وسلامة وأمان المريض والفريق الطبى.

وتابع: أن ورش العمل بمثابة توطيد وتقوية العلاقات بين الهيئة وبين الفروع والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظات، إضافة إلى تبادل المعرفة وتناقل الخبرات بشكل يسهم للاستجابة بشكل أفضل لأشكال تطور الرعاية الصحية، ويضمن توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملا ترتكز بالكامل على تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين وبجودة عالمية.