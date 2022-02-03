انطلاق مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا

انطلقت مباراة منتخب مصر ونظيره الكاميروني على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون ، ويضم تشكيل المنتخب لمواجهة الكاميرون ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة 42 مرة ثم كوت ديفوار 23 مرة وغانا 22 مرة ، ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008

ويسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 بطولات، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، وغانا 4 بطولات يليه نيجيريا برصيد 3 بطولات.

وتأهل الفراعنة لقبل نهائى أفريقيا بعد التغلب على المغرب بهدفين مقابل هدف فى ربع النهائى ومن قبلها الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5\4 ، والتغلب على السودان وغينيا بيساو، والخسارة أمام نيجيريا.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفراعنة والأسود، قد أقيمت يوم 5 فبراير من عام 2017، بنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت بالجابون، والتى انتهت بتغلب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، سجل للفراعنة محمد الننى.