15 دقيقة.. تعادل سلبي بين مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا

مرت 15 دقيقة من مباراة منتخب مصر ونظيره الكاميروني المقامة حالياً على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون والنتيجة هي التعادل السلبي.

ويضم تشكيل منتخب مصر ، : محمد أبو جبل ، أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد ، عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني ، عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

فيما يضم تشكيل منتخب مصر ، كلاً من : أونانا ، تولو - كاستيليتو - نجادو – فاي _ زامبو أنجيسا - أوم جويت - توكو ايكامبي - هونجلا – نجامالو وفينسينت أبوبكر

بداية هادئة من جانب الفريقين وأن كان المنتخب الكاميروني هو البادئ بالهجوم تدريجياً بحثاً عن هدف مُبكر ، وضغط صاحب الأرض والجمهور عن طريق نجامالو وفينيست ابوبكر وهونجلا لكن دفاع منتخب مصر تعامل مع هذه الهجمات بشكل جيد.

وبدأ منتخب مصر يدخل أجواء المباراة تدريجياً وكاد محمد صلاح يُسجل هدف أول للفراعنة بعدما سدد كرة وصلته من مرموش لكن الكرة جاءت بعيداً عن الشباك.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة 42 مرة ثم كوت ديفوار 23 مرة وغانا 22 مرة ، ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في أمم أفريقيا مرتين في 1962 و2017، والمركز الثالث في أعوام 1963 و1970 و1974، والمركز الرابع في أعوام 1976 و1980 و1984.

ويسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 بطولات، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، وغانا 4 بطولات يليه نيجيريا برصيد 3 بطولات.

وتأهل الفراعنة لقبل نهائى أفريقيا بعد التغلب على المغرب بهدفين مقابل هدف فى ربع النهائى ومن قبلها الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5\4 ، والتغلب على السودان وغينيا بيساو، والخسارة أمام نيجيريا.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفراعنة والأسود، قد أقيمت يوم 5 فبراير من عام 2017، بنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت بالجابون، والتى انتهت بتغلب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، سجل للفراعنة محمد الننى.