/677191/الجزيرة-يمطر-شباك-إيه-اس-بيراي-برباعية-في-افتتاحية-كأس-العالم

حقق فريق الجزيرة الإمارتي الفوز على نظيره إيه اس بيراي التاهيتي بنتيجة 4/1، في افتتاحية مباريات كأس العالم للأندية 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبوا الجزيرة مباراة قوية وأستطاعوا أن يهددوا مرمى فريق إيه اس بيراي، وفازوا بنتيجة كبيرة.

وأحرز الأهداف زايد عبد الله العامري وأحمد محمد الهاشمي وميلوس وعبد الله ديابي للجزيرة، بينما سجل محمد ربيع هدف ذاتي في مرماه في الدقيقة 48.

ليضرب الجزيرة موعداً مع الهلال السعودي في الدور القادم من كأس العالم للأندية في ديربي عربي قوي.

حكم مباراة الأهلي ومونتيري بكأس العالم للأندية 2022

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات، عن حكم مباراة الأهلي ومنتيري المكسيكي، في لقاء يجمع بين الطرفين في الدور الثاني من البطولة.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري لمواجهة بالميراس في نصف النهائي كأس العالم للأندية بالإمارات.

حكم مباراة الأهلي ومونتيري

واسندت اللجنة المنظمة للفيفا للطاقم المكون من: "الاسترالي كريس بيث كحكم ساحة، ومواطنيه أنطون شتشتينين، وآشلي بيكهام مساعد أول وثان، فيما جاء الفرنسي كليمنت توربين حكما رابعا".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي، بعد غد السبت في الساعة السادسة والنصف مساء، على استاد آل نهيان.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وضمت قائمة الأهلي كلا من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

‎وتدخل بعثة الفريق معسكرًا مغلقًا في الإمارات، استعدادًا لكأس العالم للأندية، وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في الكاميرون.

‎ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.

أزمات الأهلي في مونديال الأندية

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.

نجح بيتسو موسيماني في تعيم صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي، من ناشئين القلعة الحمراء، قبل السفر لكأس العالم للأندية 2022، بمشاركة الناشئين في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة