«بقيت أحسن».. ميرهان حسين تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

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كشفت الفنانة ميريهان حسين، آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موجهة الشكر لكل جمهورها ومتابعيها وأصدقائها.

دوت الخليجيرصد حالة الفنانة ميرهان حسين بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”

وقالت ميرهان حسين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وذلك خلال خاصية “أستوري”:”أنا الحمد الله بقيت أحسن بكتير وقربت تعافى تمامًا إن شاء الله”.

وقامت ميرهان بشكر كل من قام بالتواصل معها للإطمئنان على صحتها، قائلة: ”عايزة أشكر كل اللي سأل عليا وكل اللي دعالي وكل اللي بعتلي هدية وكل اللي وصلي حب دفالي قلبي والله شكرًا بجد من كل قلبي ماكنتش أعرف أن في ناس كتير بتحبني كدا حسستوني أني محبوبة أوي وشاغلة بالكم وخايفين عليا”.

وتابعت: كل يوم أصحى على هدايا جميلة وعلى دعوات بالشفاء دعتولي بيها من قلوبكم على رسايل ومكالمات بيتطمنوا عليا.. كل كام ساعة ناس تبتعتلي ورد وناس تبعتلي شكولايته وناس تبعتلي أدوية.. وناس تقولي إحنا جنبك لو احتاجتي أي حاجة تكون عندك، شكرًا بجد على الحب دة أنا مش عايزة غيره.

وأضافت: الحمد الله الحب والإحساس نعمة يارب كل حد فرحلي قلبي ربنا يفرح قلبه ويقدرني أكون أد حبكم اللي أثبتهولي بأفعال مش كلام وبس، شكرًا لكل فرد من جمهوري ومن صحابي ومن حبايبي ومن أهلي ربنا ما يحرمني منكم.

إصابة ميرهان حسين بفيروس كورونا

وأعلنت الفنانة المصرية ميرهان حسين عن أصبتها بفيروس كورونا المستجد (Covid- 19)، وذلك بعد خضوعها لمسحة طبية ظهرت إيجابية نتيجتها، وشاركت حسين جمهورها صورة لها من داخل العزل المنزلي عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهر عليها علامات التعب بسبب الأصابة.

ميرهان حسين تروج لمسلسلها الجديد

ويعر للفنانة الشابة ميرهان حسين مسلسل “نقل عام”، الذي يخوض بطولته قامة من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان محمود حميدة، وذلك عبر قناة أون من السبت الأربعاء في تمام الساعة الثامنة.

مسلسل نقل عام

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» في إطار الدراما التشويقية، حيث يتناول بعض القضايا الإنسانية، حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية، في إطار من الإثارة والتشويق.

وتخوض الفنانة سوسن بدر دور البطولة النسائية أمام الفنان محمود حميدة للمرة الثانية بعد تألقهما في مسلسل «الأب الروحي»، ويجسد الثنائي أيضا أزواج في هذا العمل والذي أتى بعنوان «نقل عام».