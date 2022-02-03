/677193/هاجر-الشرنوبي-تنفي-شائعة-مرضها-وتعلق-اتخنقت-أنا-معنديش-ورم

أعربت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي عن استيائها من الشائعات المتداولة حول مرضها والتي تفيد بإصابته بورم في العين، مؤكدة على سلامة صحتها ولا حقيقة لكل هذه الأنباء الخاصة بها.

دوت الخليج يرصد تعليق هاجر الشرنوبي على شائعة مرضها بورم في عينها

وكتبت هاجر الشرنوبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مساء الخير انا مخنوقة جدا من الاخبار اللي عماله اسمعها في كل حته، انا معنديش ورم ف عنيا لا قدر الله ولا عندي ڤيروس ولا نزلت اخبار بقول فيها انا اتحسدت».

حقيقة مرض هاجر الشرنوبي

وتابعت الشرنوبي، كاشفة عن إصابتها: «كل الموضوع اني عندي اكتر من كيس دهني وعددهم خمسه في منطقه العين يمكن علشان الرقم فبيجودو».

الحالة الصحية لهاجر الشرنوبي

واستكملت حول حالتها الصحية: «وانا تمام باخد علاج وبصور عادي ومستنية لو العلاج ماجبش نتيجه هعمل جراحة وهيتشالو ف عشر دقايق بإذن الله».

وأضافت: «والحاجة التانية إني مع الأسف نزلت أصور وأنا لسة متطعمة فتعبت جدا نتيجه لأعراض اللقاح، لكن اكيد لو عندي أي حاجه تانية مش هنزل وسط الناس».

واختتمت هاجر حديثها، قائلة: «اخر حاجه بقي ادعولي اخف من غير عمليه علشان انا جبانه جدا».

هاجر الشرنوبي في مسلسل نقل عام

ويعرض للفنانة هاجر الشرنوبي حاليا، مسلسل «نقل عام» على قناة on من السب إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسل «نقل عام» من إخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، ريم البارودي، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل حول سائق الأتوبيس أحمد الذى يعانى وتعانى أسرته من عددهم الكبير فلديه ثمانية من الأبناء من زوجتين أبناء إضافة إلى ابنتين من زوجته الأولى ويتورط أبناؤه فى العديد من المشاكل من عمل فيديوهات تطبيقات مشبوهة، أو تخطيط للهجرة غير الشرعية، مع تضارب احلام اولاد و تعرضهم لمواقف صعبة و يسعى هو دوما وراء حل تلك المشاكل و قد يتورط فى اعمال منافية القانون.