"فنانة أنارت المسرح القومي"..عبد الرحيم كمال ينعي الراحلة عايدة عبد العزيز

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نعى المؤلف عبد الرحيم كمال، الفنانة عايدة عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، عن عمر يناهز 85 عاما، نتيجة تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

دوت الخليجيرصد نعى الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال للفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز

وكتب عبد الرحيم كمال عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية “الأستوري” قائلًا: ”عايدة عبد العزيز تشرفت بها في مسلسل دهشة في دور سكن، وقدمت دور من أصعب وأجمل الأدوار وأحسست بالفخر أن قدمت شخصية من شخصياتي”.

وتابع كمال: “ممثلة من هذا الطراز الرفيع سيدة من سيدات المسرح العربي التي تملك موهبة منفردة وأداء يضاهي أداء أعظم الممثلات في العالم رحمة الله على الفنانة المصرية العظيمة التي أنارت المسرح القومي والسينما والمسلسلات الدرامية وأقبل عليها بفضله ورضاه”.

من هي عايدة عبد العزيز

عايدة رياض، فنانة مصرية، ولدت في يوم 27 أكتوبر 1930، بقرية تدعى دملو التابعة لمركز بنها، وتخرجت من “المعهد العالي للفنون المسرحية”، عام 1959، وعملت مدرسة بعد تخرجها فى معهد المعلمات للفنون المسرح المدرسي، ومشرفه على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس

أعمال الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز

تركت عايدة عبد العزيز إرثًا كبيرًا من أعمالها الممتعة، حيث شاركت بالعديد من الأفلام منها: فجر الإسلام عام 1971، امرأة قتلها الحب 1978، شوق عام 1979، خرج ولم يعود عام 1984، شهد الملكة 1986، شارع السد 1987، النمر والأنثى عام 1987، حائط البطولات 1998، الواد محروس بتاع الوزير عام 1999، بحب السيما 2004، خلطة فوزية 2009، هليوبلس 2010، الحرامي والعبيط 2013.

وقدمت الفنانة عايدة عبد الحميد عدد من الأدوار الفارقة على خشبت المسرح، حيث شاركت في مسرحيات: عودة الغائب 1978، المهاجر عام 1982، لعبة السلطان 1986، جواز على ورق الطلاق عام 2003، كما أنها شاركت بالعديد من المسلسلات وصلت إلى 11 عمل درامي، أشتهرت بمسلسل عائلة ونيس.

جنازة عايدة عبد العزيز

الجدير بالذكر أنه من المقرر، تشيع جثمان الفنانة الراحلة، في يوم الغد الجمعة، الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.