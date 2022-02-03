/677197/يا-رب-نكسب-ونعلم-على-إيتو-توافد-المشجعين-على-المقاهي-بسوهاج-لمؤازرة-مصر-ضد-الكاميرون

توافدت حشود كبيرة من الجماهير ومشجعي المنتخب الوطني المصري على المقاهي، ومراكز الشباب والاندية في قرى ومدن محافظة سوهاج لمشاهدة وتشجيع منتخب مصر الاول لكرة القدم ضد نظيرة الكاميروني فى دوري نصف النهائي ببطولة امم افريقيا ٢٠٢١م.

واكد كثير من الجماهير ان المنتخب لن يخذل المصريين وسيفوز على الكاميرون وايتو ونصل للمباراة النهائية. احتشدت الجماهير بكافة اطيافها تحت هدف وشعار واحد "مصر أولا" وذلك لتشجيع المنتخب الوطني المصري لكرة القدم فى مباراته اليوم أمام الكاميرون صاحب الملعب، والجماهير، فى إطار لقاءات دور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2022م. « يا رب نكسب ونعلم على إيتو» توافد المشجعين على المقاهي بسوهاج لمؤازرة مصر ضد الكاميرون وبدأ المشاهدين فى التوافد على المقاهي مبكرًا تاركين انتماءاتهم وميولهم التشجيعية رافعين أعلام مصر وصوت واحد "يا رب نكسب الكاميرون ونعلم على ايتو" . جدير بالذكر تنطلق المباراة المرتقبة بين المنتخبين الكبيرين مصر والكاميرون اليوم الخميس 3-2-2022 في دور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا٢٠٢١عند الساعة الـ 8 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والـ 9 بتوقيت القاهرة والأردن والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والسعودية وقطر والـ 11 بتوقيت دولة الإمارات و دبيو أبوظبي.

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