/677199/غدا-تشييع-جثمان-عايدة-عبد-العزيز-من-مسجد-الشرطة

رحلت عن عالمنا، منذ ساعات قليلة، الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، بعد صراع دام طويلا مع مرض الزهايمر الذي أصابها نتيجة صدمتها لوفاة زوجها المخرج أحمد عبد الحليم عام 2013.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان تشييع جثمان الفنانة عايدة عبد العزيز

ويشيع جثمان الفنانة الراحلة، في يوم الغد الجمعة، الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عايدة عبد العزيز تعاني من الزهايمر قبل الوفاة

الجدير بالذكر أنه، كانت الفنانة الراحلة تعاني منذ سنوات من مرض الزهايمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "موجة حارة" في عام 2013.

وقدمت عايدة عبد العزيز أعمال مهمة فى مشوارها الفنى تركت بصمة مع الجمهور، ومن أشهر أعمالها الفنية "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".

وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبى عام 1996.

معاناة عايدة عبد العزيز بعد وفاة زوجها

وعانت الفنانة عايدة عبد العزيز، بعد وفاة زوجها المخرج أحمد عبد الحليم عام 2013، من نوبة اكتئاب عريمة نتيجة صدمتها بوفاة شريك عمرها، وكانت من المقرر أن تشارك في مسلسل دهشة عام 2014، لكنها تراجعت وعادت الاعتزال مرة أخرى.

أعمال عايدة عبد العزيز

وكانت قدمت الفنانة عايدة عبد الحميد عدد من الأدوار الفارقة على خشبت المسرح قبل وفاتها، حيث شاركت في مسرحيات: عودة الغائب 1978، المهاجر عام 1982، لعبة السلطان 1986، جواز على ورق الطلاق عام 2003.

نبذة عن الراحلة عايدة عبد العزيز

عايدة عبد العزيز ممثلة مصرية، حصلت على دبلوم المعلمين 1956 ، وحصلت دبلوم من «المعهد العالي للفنون المسرحية» عام 1959، كما حصلت على دورة تدريبيه في الحركة المسرحية والصوت من لندن، وعملت مدرسة بعد تخرجها في معهد المعلمات للفنون بالمسرح المدرسي، وزارة التربية والتعليم ومشرفه على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس، ثم اتجهت إلى الإذاعة كممثلة.