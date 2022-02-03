متحدث الحكومة: الدولة لديها إرادة قوية لحل مشكلات المالك والمستأجر

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد - خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى - أن الحكومة قررت التصدى لتلك المشكلة، وسيتم إجراء مناقشات بين الحكومة والبرلمان من خلال اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وذلك من أجل الاتفاق على مشروع قانون.

وأوضح أن هذا القانون بعد أن يتم الاتفاق عليه سيتم طرحه من أجل الحوار المجتمعى، والموضوع معقد ولكنه ليس مستحيلا على الحل، والحكومة لديها إرادة قوية لحل تلك المشكلة المزمنة.

وأشار إلى أن هناك مشروع قانون جاهز، وسيتم طرحه بصفة استرشادية على اللجنة التى تم تشكيلها، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة وجود فترة انتقالية آمنة لإعطاء فرصة جيدة للمستأجرين فى القانون القديم.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف أن تكون هناك أولوية للمستأجرين الذين لم ينجحوا أو يجدوا مسكنا جديدا خلال الفترة الانتقالية لتطبيق التعديلات، من خلال الحصول على سكن من مئات الآلاف من الوحدات السكنية التى توفرها الدولة.

وأشار إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستكون متوازنة ولن يضر طرف على حساب آخر، موضحا أن التعديلات سوف تشمل الإيجار السكنى والتجارى وكل أنواع العلاقات الإيجارية.