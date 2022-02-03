محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال مشروعات سياحية وتنموية وخدمية بمدينة دهب

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ خلالها ترافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، أعمال تطوير ممشى دهب السياحى.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير الممشى تشمل انشاء نافورة وميادين وأعمال إضاءة، ومظلات، مضيفا أنه روعى فى التصميم الهوية البصرية لمدينة دهب، وكذا صمم ليكون متاح لذوى الهمم بتكلفة 36 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال الطرق الداخلية بالمدينة، بتكلفة 45 مليون جنيه، تشمل رفع كفاءة الطرق وتوسعة 3 حارات فى كل اتجاه مع ممشى للدراجات ورامبات لذوى الهمم إشراف وتمويل جهاز تعمير سيناء.

وقام المحافظ بوضع حجر أساس منطقة دهب سكوير، والتى تشمل أماكن انتظار سيارات، مجموعة برجولات، ومناطق لألعاب الأطفال، ومساحات خضراء، ونافورة راقصة، ومنطقة مطاعم وكافيهات عالمية ومحلية، و84 نقطة تسوق ماركات عالمية ومحلية، وهايبر ماركت، ومسرح حفلات.

وأضاف أن التطوير راعى البعد الحضارى والسياحى والبيئى للمدينة، بحيث تتحول مدينة دهب إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية فى جنوب سيناء.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمستشفى دهب المركزى بتكلفة حوالى 520 مليون جنيه، تشمل كافة التخصصات وغرف العمليات ومحطة مياه ومولدات كهرباء، والتى سيتم الانتهاء منها مارس 2023.

ورافق المحافظ ممثلو الجهاز التنفيذى للمدينة والجهات المنفذة ومشايخ وعواقل المدينة.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تم فيها مراعاة البعد الحضارى والسياحى والبيئى للمدينة، بحيث تتحول مدينة دهب إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية فى جنوب سيناء.