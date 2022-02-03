رئيس جامعة أسوان يفتتح المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان،اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة بجامعة أسوان بحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب جامعة أسوان والدكتور عصام ابوالمجد الشريف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ورئيس المؤتمر وذلك بمشاركة العديد من الجامعات المصرية والأجنبية.





وقال رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته فى إفتتاح المؤتمر، إن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار السياحة التعليمية، من خلال استضافة الجامعة للمؤتمرات الطبية والعلمية والبحثية.

ورحب رئيس جامعة أسوان بالحضور وضيوف المؤتمر المشاركين ووجه سيادته شكره للدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب على المجهود الكبير التى تبذله كلية الطب فى تطوير المنظومة البحثية والعلمية والطبية بأسوان التى ساعدت فى حصول جامعة أسوان على مكانة علمية عالمية فى التصنيفات الدولية.

وأوضح أن المؤتمر يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه نخبة من كبار أساتذة الأنف والاذن والحنجرة بمختلف الجامعات منها جامعات القاهرة والاسكندرية واسيوط والمنيا وجامعة الأزهر الشريف ويقام المؤتمر تحت عنوان الجديد فى جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

من جهته، قال الدكتور عصام ابوالمجد الشريف رئيس المؤتمر إن، المؤتمر يناقش أمراض الأذن وقاع الجمجمه وأمراض السمعيات والدوار والاذن الداخلية وكل ماله من علاقة بأمراض أعصاب السمع، والتى سيناقشها أستاذ زائر من معهد أمراض الأذن وقاع الجمجمه بقبرص عن كيفية علاج الدوار والدوخة بطرق حديثة ويضم المؤتمر العديد من الجلسات العلمية لمناقشة الجديد فى جراحة الاذن ومناظير الأنف والجيوب الأنفية وأمراض التخاطب وعيوب الكلام وأمراض السمعيات والأذن الوسطى وأمراض الرقبة والحنجرة.

وأوضح أن المؤتمر يهدف الى نقل الخبرات بين شباب الأطباء وأطباء جنوب الصعيد وأصحاب الخبرات فى تخصص الأنف والأذن والحنجرة على مستوى الجامعات.

وأشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان إلى أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات العلمية والطبية، فى الوقت الذى تشهد فيه مستشفيات جامعة أسوان تطور حقيقى فى تقديم الخدمة الطبية وزيادة أسرة المستشفى الجامعى من 250 سريرا الى 450 سريرا وجارى تجهيز مستشفى الباطنة ومستشفى العظام ومستشفى الاستقبال والطوارئ حيث ستكون هذه المستشفيات الجامعية إضافة قوية لخدمة المواطن الاسوانى ومرضى محافظات جنوب الصعيد.