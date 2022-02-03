الأرصاد: زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة على كافة المحافظات الشمالية

قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا للرياح بسبب المنخفض الجوى القادم من البحر الأبيض المتوسط، وبدأت تدريجيا على محافظات غرب البلاد، وفى الساعة الخامسة عصرا بدأت هطول الأمطار وتعتبر أمطار متوسطة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى: "الساعات القادمة زيادة كمية الأمطار على كافة السواحل الشمالية ومحافظات الشمال مصحوبة بحبات البرد، متوقعا سقوطها على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة ومسحوب بسحب رعدية، وكذلك هناك سقوط ثلوج على سانت كاترين ووسط سيناء".

وتابعت: "المناطق الداخلية تتأثر بأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وتستمر حتى غدا الجمعة على فترات اليوم كله، وونشاط الرياح مستمر لغدٍ ولكن دون أتربة ولكن هناك بعض الأماكن تتأثر بالأتربة كشمال الصعيد وسيناء وهطول الأمطار يقلل نشاط الاتربة، ويرتفع المياه بساحل البحر المتوسط والموج إلى 5 أمتار وغير مناسب للصيد، والحياة تعود لطبيعتها يوم السبت المقبل".