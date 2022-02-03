عمر كمال يغيب رسمياً عن مباراة مصر القادمة بعد حصوله على الإنذار الثاني

تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطني، عن مباراة مصر القادمة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبي الكاميرون، في اللقاء الذي يجمع مصر والكاميرون بالدور نصف النهائي.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قد حذر لاعبيه من الاعتراض على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة الفراعنة ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، خشية من تعرضهم لكروت صفراء تهدد مشاركتهم في المباراة النهائية حال تأهل أبناء النيل للنهائي.

وطالب كيروش لاعبيه بضرورة التحلي بالهدوء وعدم الدخول في صدام مع الحكم الجامبي حال اتخاذ قرارات معاكسة على الفراعنة، لاسيما مع حالة التخوف التي تنتاب الجهاز الفني للمنتخب والجماهير المصرية من الحكم الجامبي.

ويوجد 5 لاعبين من منتخب مصر مهددين بالغياب عن نهائي إفريقيا حال الحصول على انذار ثاني وهم عمر كمال عبد الواحد ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وأحمد سيد زيزو، وحذر الجهاز الفني الخماسي من التعرض لأي إنذار في موقعة الكاميرون اليوم.