الأرصاد: غدا الجمعة ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بسبب وجود منخفض جوى على سطح البحر المتوسط وطبقات الجو العليا، مضيفة أنه لاحظنا اليوم تواجد نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، وسرعة الرياح وصلت لـ50 كيلو متر على أغلب مناطق الجمهورية. وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن عبر برنامجها الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "القاهرة الكبرى سوف تشهد سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة والأمطار ستكون على فترات متقطعة على مدار اليوم مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد من إحساس برودة الطقس". وتابعت منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية: "شهدنا سقوط أمطار اليوم على مختلف أنحاء الجمهورية، وكانت أمطار متوسطة على الإسكندرية ومطروح، وشهدت القاهرة سقوط أمطار خفيفة، وغدا الجمعة ستكون ذروة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ويزداد نشاط الرياح، مع استمرار سقوط الأمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية مع سقوط حبات البرد".

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