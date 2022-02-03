شوط سلبى بين مصر والكاميرون فى نصف نهائي أمم أفريقيا.. صور

حسم التعادل السلبى، الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره الكاميروني المقامة حالياً على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل منتخب مصر ، : محمد أبو جبل ، أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد ، عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني ، عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

فيما يضم تشكيل منتخب مصر ، كلاً من : أونانا ، تولو - كاستيليتو - نجادو – فاي _ زامبو أنجيسا - أوم جويت - توكو ايكامبي - هونجلا – نجامالو وفينسينت أبوبكر.

بداية هادئة من جانب الفريقين وأن كان المنتخب الكاميروني هو البادئ بالهجوم تدريجياً بحثاً عن هدف مُبكر ، وضغط صاحب الأرض والجمهور عن طريق نجامالو وفينيست ابوبكر وهونجلا لكن دفاع منتخب مصر تعامل مع هذه الهجمات بشكل جيد.

وبدأ منتخب مصر يدخل أجواء المباراة تدريجياً وكاد محمد صلاح يُسجل هدف أول للفراعنة بعدما سدد كرة وصلته من مرموش لكن الكرة جاءت بعيداً عن الشباك.

الدقيقة 18 شهدت فرصة هدف مُحقق بعدما سدد نجامالو رأسية قوية لكنها إرتطمت بالعارضة، وعاد نفس اللاعب وسدد كرة قوية لكن دفاع منتخب مصر يُشتت الكرة إلى منتصف الملعب.

إستحوذ منتخب الكاميرون على منطقة الوسط وفرض سيطرته على المباراة وشكّلت الكرات العرضية خطورة على مرمى محمد أبوجبل أكثر من مرة ، وتراجع أداء المنتخب الوطني بشكل غير مُبرر بإستثناء بعض الهجمات الغير فعّالة.

وتعرض محمد أبو جبل لإصابة بعدما أنقذ كرة خطرة من أمام أحد لاعبي الكاميرون وتلقي الحارس العلاج وإستكمل المشاركة في المباراة.

واصلت الكاميرون الضغط على منتخب مصر وسدد توكو ايكامبي كرة خطرة أنقذها أبوجبل في الدقيقة 32، ونال عمر كمال عبد الواحد بطاقة صفراء للخشونة إيكامبي في الدقيقة 37، وقاد محمد صلاح هجمة مرتدة للمنتخب الوطني لكن دفاع الكاميرون أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

وسقط محمود الونش للإصابة بعد صدامه مع أحد لاعبي منتخب الكاميرون ويتلقى مدافع منتخبنا العلاج في أرض الملعب حيث قام الجهاز الطبي بربط رأس اللاعب بـ"شاش طبي" وواصل الونش المشاركة في المباراة.

ورفض الحكم باكاري جاساما إحتساب ضربة حرة مباشرة لعمر مرموش بعد عرقلته من جانب مدافع الكاميرون وبعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.