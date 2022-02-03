/677194/الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يصل-الصين-للمشاركة-في-افتتاح-دورة-الألعاب-الأولمبية-الشتوية

جدير بالذكر أن لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، قد أكد أن مشاركة الرئيس السيسى فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الصين، تمثل التجسيد الكامل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، وهو أيضا الدليل الحى على صداقة الشعوب بين الصين ومصر وبين الصين والدول الإفريقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الصين للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

واكد ليتشيانج على ثقته بأن اللقاء وجها لوجه بين الرئيس الصينى شى جين بينج والرئيس السيسى سيحدد الاتجاه وسيضخ دفعة قوية لبناء مجتمع المصير المشترك بين الصين ومصر فى العصر الجديد، مشيرا إلى أن الرئيس الصينى سيقيم مأدبة الترحيب على شرف رؤساء الدول الأجنبية ورؤساء الحكومات وأعضاء العائلة الملكية ورؤساء المنظمات الدولية، بمن فيهم الرئيس السيسي، والذين يأتون إلى الصين لحضور مراسم الافتتاح، وسيعقد لقاءات ثنائية معهم.

وأفاد السفير الصيني، بأن إضاءة برج القاهرة بالألون جاء فى يوم 24 يناير الماضى لمدة عشرة أيام وذلك مع بدء العد التنازلى على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين بثلاث لغات هى الصينية والعربية والإنجليزية، الذى يمثل برج القاهرة المتلون ونهر النيل الهادئ والمناظر الجميلة.