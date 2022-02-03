«إنسانة رائعة».نجوم الفن ينعون عايدة عبد العزيز بكلمات مؤثرة

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حرص عدد من القنوات الفضائية والشخصيات العامة والفنانين، على نعي الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، التي استطاعت أن تؤثر في قلوب الجمهور باأعمالها العظيمة، وسوف نرصد لكم فيما يلي بعض منهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نعي نجوم الفن للفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز

محمد صبحي ينعي عايدة عبد العزيز

كتب الفنان محمد صبحي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي نعيًا للفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، وقال:" إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. ببالغ الحزن والأسى أنعي اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معني عايدة عبدالعزيز".

واستكمل:" شاركت معي كافة أجزاء ونيس وأيضاً رحلة المليون"، وختم نعيه بالدعاء لها، وقال:" وداعاً يا عايدة .. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان".

المشاهير ينعون عايدة عبد العزيز عبر إنستجرام

ونعت الإعلامية بوسي شلبي الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، من خلال نشر صورة للراحلة على الحساب الرسمي لبوسي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عليها شريطة سوداء ومكتوب عليها:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز".

كما فعلت نفس الشيء الفنانة دينا التي نشرت صورة لعايدة عبد العزيز وعلقت عليها:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز في ذمة الله"، وأستكملت لها بالدعاء وقالت:"اللهم ارحمها وادخلها فسيح جناتك"، وطلبت من المتابعين الدعاء لها.

وتابعتها الإعلامية إنجي علي بنشر صورة عايدة وكتبت عليها:"ان لله و ان اليه راجعون ... وداعا الفنانه الكبيره عايده عبد العزيز".

عايدة عبد العزيز

الممثلة المصرية عايدة عبد العزيز، حصلت على درجة دبلوم المعلمين 1956 ، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، كما حصلت على دورة تدريبية في لندن عن الحركة المسرحية والصوت، وعملت مُدرسة في معهد المعلمات للفنون بالمسرح المدرسي بعد تخرجها بزارة التربية والتعليم، ومشرفه على تدريب فرق المسرح بالمدارس، ثم اتجهت إلى الإذاعة كممثلة، وقدمت العديد من المسلسلات الإذاعية، وقدمت أدوار مميزة على خشبة المسرح، غير ما قدمته بعد ذلك من مشاركات في أفلام ومسلسلات هابة أبرزها فيلم النمر والأنثى، ومسلسل ضمير أبلة حكمت.