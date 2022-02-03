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شهد الكيلو 155 طريق مطروح اسكندرية الساحلى، حادثة تصادم بين سيارتين، إصابة 11 شخص بإصابات متنوعة

دوت الخليج

حادث تصادم بطريق مطروح يسفر عن إصابة 11 شخص

يث تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية الضبعة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وقامت مستشفى الضبعة باستقبال 11 شخصا ضحايا الحادثحتى الان.

جدير بالذكر أن أعلى محور عدلى منصور بنطاق محافظة بنى سويف، قد شهد أمس إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى بميكروباص.

حيث تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى أعلى محور عدلى منصور فى الاتجاة إلى القادم من الشرق إلى الغرب نطاق محافظة بنى سويف.

تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي يفر عن إصابة 4 اشخاص ببني سويف

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.