/677202/نبيلة-عبيد-عن-عايدة-عبد-العزيز-ممثلة-ذات-قدرات-فنية-مختلفة

حرصت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، على نعي النجمة الراحلة عايدة عبد العزيز، التي غابت عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر يناهز 85 عاما، وذلك بعد صراع دام طويلا مع مرض الزهايمر.

دوت الخليجيرصد رسالة الفنانة نبيلة عبيد لعايدة عبد العزيز بعد وفاتها

وكتبت عايدة عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صورة الفنانة الراحلة: «البقاء لله... فقدنا فنانه عظيمه و ممثله ذات قدرات فتيه مختلفه...ربنا يرحمك كنتي صديقه و زميله غاليه....الاستاذه عايده عبد العزيز وداعاا، انا لله و انا اليه راجعون».

عبد الرحيم كمال يوجه رسالة مؤثرة لعايدة عبد العزيز

هذا وكتب عبد الرحيم كمال عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية “الأستوري” قائلًا: ”عايدة عبد العزيز تشرفت بها في مسلسل دهشة في دور سكن، وقدمت دور من أصعب وأجمل الأدوار وأحسست بالفخر أن قدمت شخصية من شخصياتي”.

وتابع كمال: “ممثلة من هذا الطراز الرفيع سيدة من سيدات المسرح العربي التي تملك موهبة منفردة وأداء يضاهي أداء أعظم الممثلات في العالم رحمة الله على الفنانة المصرية العظيمة التي أنارت المسرح القومي والسينما والمسلسلات الدرامية وأقبل عليها بفضله ورضاه”.

جنازة عايدة عبد العزيز

الجدير بالذكر أنه من المقرر، تشييع جثمان الفنانة الراحلة، في يوم الغد الجمعة، الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عايدة عبد العزيز

عايدة عبد العزيز ، فنانة مصرية، ولدت في يوم 27 أكتوبر 1930، بقرية تدعى دملو التابعة لمركز بنها، وتخرجت من “المعهد العالي للفنون المسرحية”، عام 1959، وعملت مدرسة بعد تخرجها فى معهد المعلمات للفنون المسرح المدرسي، ومشرفه على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس.

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها وحيدة

من ناحية، أخرى احتفلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بعيد ميلاده ال77، في أجواء حزينة للغاية، إذ سيطر عليها الوحدة والمكوث بمفردها في منزلها، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي احتل الوسط الفني في الآونة الأخيرة.

وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معربة عن استيائها: «منها لله كورونا وأخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء، وتابعت:أنا والتورتة لوحدينا، كل سنة وأنتم طيبين».