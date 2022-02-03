/677203/بسبب-السينما-علي-ربيع-ينسحب-من-السباق-الرمضاني-المقبل

أعلن الفنان علي ربيع غيابه عن الموسم الرمضاني القادم؛ مشيرا إلى رغبته في التركيز على الأدوار السينمائية الفترة القادمة، وهو بالفعل ينتظر فيلمًا جديدًا من المقرر عرضه قريبا.

دوت الخليج يرصد أنسحاب علي ربيع من الموسم الرمضاني القادم وأنتظاره لفيلم جديد

علي ربيع ينسحب من رمضان 2022

وقال علي ربيع في بيان صحفي له:" بنعتذر لكل الجمهور العظيم بعدم التواجد في موسم رمضان كما عودناكم كل عام"، وأرجع هذا لانشغاله بفيلم سينمائي جديد، حيث قال:" بسبب الانشغال والتركيز الفترة القادمة في السينما"، وأضاف معلنًا عن فيلم جديد وقال:" قريبا بإذن الله فيلم زومبي في السينمات"، وختم بيانه وقال:" ونلتقي بكم في العام القادم باذن الله هتوحشونا وكل عام وأنتم بخير".

فيلم زومبي على جنبي

وينتظر علي ربيع عرضفيلمه القادم "زومبي على جنبي"، قريبًا لدور العرض، ويشاركه في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، كريم عفيفي، أشرف عبد الباقي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، شيماء سيف، وهاجر أحمد، يشترك في التأليف أمين جمال وليد أبو المجد، ، وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم زومبي على جنبي

يقدم علي ربيع دور مغني مهرجانات شعبية في فيلم زومبي على جنبي، الذي انتهى من تصويره في الفترة الأخيرة، ضمن مجموعة من الأصدقاء، الذي يشعر أحدهم أنه عبقري، ويجرب بعض التجارب التي توقعهم واحدة منها في يد زومبي، ومن بعدها تبدأ الأحداث الكوميدية المشوقة.

دعم علي ربيع للمنتخب المصري

من ناحية أخرى، كان علي ربيع قد وجه في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، من تقديم الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة بعد نفصالهما عن برنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا"، الدعم للمنخب الوطني، فقال: «نفسي المدير الفني للمنتخب كيروش يحافظ على تشكيل الفريق، اللعيبة ابتدت تحفظ بعض وعملوا مباراة قوية أمام المغرب"

علي ربيع يدعم المنتخب الوطني أمام الكاميرون

ووجه رسالة دعم للمنتخب، وكان يتوقع فوز المنتخب بنتيجة هدفين لهدف:"إحنا منتخبنا كبير ومع الوقت بتزيد الثقة في لاعيبته"، وأضاف:" متوقع إننا نقدر نتخطى الكاميرون برغم قوة الفريق وميزة الأرض والجمهور".