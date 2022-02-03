/677204/زعيم-عصابة-هكذا-وصف-حسني-شتا-حكم-مباراة-مصر-والكاميرون

هاجم الفنان الشاب حسني شتا بعض لعيبة المنتخب الوطني بسبب أدائهم السيئ أمام الكاميرون ببطولة كأس الأمم الأفريقية، معربا عن غضبه من حكم المباراة.

دوت الخليجيرصد تعليق الفنانين على الشوط الأول من مباراة منتخب مصر والكاميرون وكتب حسني شتا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” : ”الملعب وحش والمنتخب وحش ومرموش والنني وحشين والحكم زعيم عصابه وضلالي”. وتمني شتا أن يكون الشوط الثاني أفضل من الأول: ”الشوط الثاني ربنا هيكرمنا بأذن الله وصلاح يجيب جون”. منتخب مصر يتعادل مع الكاميرون والتقى المنتخب الوطني بنظيره الكاميروني على ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية “ياوندي”، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الشوط الأول لمباراة مصر والكاميرون وانتهى الشوط الأول بين المنتخب الوطني والكاميرون بالتعادل السلبي بدون أهداف على الملعب "الأوليمبي"، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي، وبدأ منتخب الكاميرون بأستحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات، وهدد الفراعنة مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز ولكن تخرج بجوار القائم. تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون محمد ابوجبل في حراسة المرمي خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش توجيهات نبيل الحلفاوي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المباراة أمام الكاميرون من جانبه، دعم الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره الكاميروني، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، حيث غرّد الحلفاوي عبر حسابه على تويتر وكتب قائلا: “‏‏‏‏‏أبطال منتخبنا اليوم.. مش محتاجين توصية بخصوص الروح القتالية.. بتعملوا اللي عليكم واكتر والله”. وتابع الحلفاوي: “مطلوب من الدفاع.. تركيز ويقظة طول الـ 90 أو الـ 120 دقيقة”. وأضاف نبيل الحلفاوي: "الهجوم.. اللمسة الواحدة “المتقنة” تقيكم الإصابات وتوفر الجهد وتشتت الخصم وتصنع الفرص، ربنا معاكم ومنصورين إن شاء الله".

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