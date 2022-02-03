رئيس جامعة الأقصر يتفقد الـ «100 فدان» استعدادا لبدء إنشاء كليات جديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، مساحة الــ 100 فدان المخصصة لإنشاء الكليات الجديدة بالجامعة بمدينة طيبة شمالى المحافظة، برفقة إيمان شبيب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة، وجمال السيد أمين الجامعة المساعد، والدكتور ممدوح كامل المشرف على تنفيذ كلية العلوم، وأعضاء المكتب الاستشارى الهندسى بالجامعة.





وذكرت الجامعة فى بيان صادر أن رئيس الجامعة بحث خلال جولته التفقدية، مع المكتب الهندسى وجهاز مدينة طيبة، تحديد نقطة وضع حجر الأساس بالمائة فدان، وتحديد إحداثيات الموقع، موجهًا بسرعة إنهاء أعمال الرفع المساحى استعدادًا لبدء التخطيط العمرانى لإنشاء كليات الجامعة.

كما تفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق له، مساحة الخمسة أفدنة بطيبة، والتى تم تخصيصها لإنشاء مستشفى جامعى.

وأوضح الدكتور محمد محجوب أن الجامعة تسعى لإحداث طفرة تعليمية بالتزامن مع التوسعات التى ستسهدها الجامعة، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن الكليات الجديدة، سيتم إنشاؤها وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا فى البناء والتصميم لتطابق أحدث المواصفات العالمية فى تقديم الخدمة التعليمية لأبناء الأقصر ومحافظات الصعيد.



يشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كانت قد اعتمدت القرار رقم 130 لسنة 2019 بإنشاء جامعة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بتخصيص 100 فدان بمنطقة الـ620 فدانا بمشروع الإسكان الاجتماعى لصالح جامعة الأقصر.