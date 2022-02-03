حياة كريمة فى المنيا.. متابعات على قدم وساق للانتهاء من المشروعات

جدة - نرمين السيد - كشفت محافظة المنيا عن جهود رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال مشروعات "حياة كريمة"، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.





وذكرت المحافظة فى بيان اليوم الخميس، أن رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص محمد عزت، تابع ميدانيا عددا من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بقرية بنى حسن الشروق ضمن مبادرة حياة كريمة منها أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب "سجل مدنى– شهر عقاري– بريد – تموين"، ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعى ومجمع زراعى.

أضاف البيان أن رئيس المركز تفقد الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية بنى حسن والقرى التابعة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد ومدى الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية لتلك المشروعات.

وأشار البيان إلى أن رئيس مركز ملوى أحمد السايس يرافقه مسؤولى حماية النيل والأبنية التعليمية وأملاك الدولة تفقدوا المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية الريرمون بمجلس قروى المعصرة، وتسليمها للجهات المنفذة، كما تابع رئيس المركز المشروعات الجارى تنفيذها بقرية المعصرة وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال.

كما تابع رئيس مركز ومدينة ديرمواس عامر طه، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية دلجا ومنها توسعات محطة معالجة الصرف الصحى المقامة على مساحة 10 أفدنة، مشددا على تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة لتسهم فى التيسير على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.