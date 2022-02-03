تعادل سلبى بين مصر والكاميرون واللجوء إلى وقت إضافى فى نصف نهائى أفريقيا

انتهى الشوطان الأول والثانى من مباراة مصر والكاميرون التى تجمعهما مساء اليوم، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على مدار شوطين بواقع 15 دقيقة لكل شوط.

وضم تشكيل منتخب مصر: محمد أبو جبل، أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد ، عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني ، عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل منتخب مصر ، كلاً من : أونانا ، تولو - كاستيليتو - نجادو – فاي _ زامبو أنجيسا - أوم جويت - توكو ايكامبي - هونجلا – نجامالو وفينسينت أبوبكر.

بداية هادئة من جانب الفريقين وأن كان المنتخب الكاميروني هو البادئ بالهجوم تدريجياً بحثاً عن هدف مُبكر ، وضغط صاحب الأرض والجمهور عن طريق نجامالو وفينيست ابوبكر وهونجلا لكن دفاع منتخب مصر تعامل مع هذه الهجمات بشكل جيد.

وبدأ منتخب مصر يدخل أجواء المباراة تدريجياً وكاد محمد صلاح يُسجل هدف أول للفراعنة بعدما سدد كرة وصلته من مرموش لكن الكرة جاءت بعيداً عن الشباك.

الدقيقة 18 شهدت فرصة هدف مُحقق بعدما سدد نجامالو رأسية قوية لكنها إرتطمت بالعارضة، وعاد نفس اللاعب وسدد كرة قوية لكن دفاع منتخب مصر يُشتت الكرة إلى منتصف الملعب.

إستحوذ منتخب الكاميرون على منطقة الوسط وفرض سيطرته على المباراة وشكّلت الكرات العرضية خطورة على مرمى محمد أبوجبل أكثر من مرة ، وتراجع أداء المنتخب الوطني بشكل غير مُبرر بإستثناء بعض الهجمات الغير فعّالة.

وتعرض محمد أبو جبل لإصابة بعدما أنقذ كرة خطرة من أمام أحد لاعبي الكاميرون وتلقي الحارس العلاج وإستكمل المشاركة في المباراة.

واصلت الكاميرون الضغط على منتخب مصر وسدد توكو ايكامبي كرة خطرة أنقذها أبوجبل في الدقيقة 32، ونال عمر كمال عبد الواحد بطاقة صفراء للخشونة إيكامبي في الدقيقة 37، وقاد محمد صلاح هجمة مرتدة للمنتخب الوطني لكن دفاع الكاميرون أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

وسقط محمود الونش للإصابة بعد صدامه مع أحد لاعبي منتخب الكاميرون ويتلقى مدافع منتخبنا العلاج في أرض الملعب حيث قام الجهاز الطبي بربط رأس اللاعب بـ"شاش طبي" وواصل الونش المشاركة في المباراة.

ورفض الحكم باكاري جاساما إحتساب ضربة حرة مباشرة لعمر مرموش بعد عرقلته من جانب مدافع الكاميرون وبعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمتخبنا الوطني بنزول محمود حسن تريزيجيه بدلاً من عمرو السولية، وسدد مصطفى محمد رأسية تعامل معها حارس الكاميرون بشكل جيد.

أنطلق عمر مرموض بهجمة خطرة وراوغ دفاع الكاميرون بشكل رائع لكنه تباطئ في التمرير ليتدخل الدفاع الكاميروني وينقذ الموقف.

وسيطر منتخب مصر على وسط الملعب بفضل تحركات مرموش وصلاح وتريزيجيه ،قبل أن ينشط صاحب الأرض ويعود لتشكيل خطورة على مرمى ابوجبل.

وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة 56 بعدما أنفرد بحارس الكاميرون أوندو لكن الأخير أنقذها ببراعة قبل أن يرواغه صلاح ، وأشهر الحكم جاساما بطاقة صفراء لمحمد النني وأوم جويت ودفع كيروش برمضان صبحي بدلاً من عمر مرموش في الدقيقة 63.

تراجع أداء منتخبنا الوطني ما سمح لصاحب الأرض والجمهور لأن يُهدد مرمى أبوجبل أكثر من كرة وتألق الأخير في أكثر من هجمة للكاميرون، وشهدت الدقائق الأخيرة نشاط متبادل من الفريقين

وخرج عمر كمال ومحمد النني وشارك أمام عاشور ومهند لاشين بدلاً منهما في الدقيقة 86 ،وقام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء لكارلوس كيروش مدرب منتخبنا الوطني، وسدد تريزيجيه تسديدة قوية جاءت بعيدة عن الشباك بعدها ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقين إلى وقت إضافي من شوطين لمدة 30 دقيقة.