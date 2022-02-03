/677210/مصر-تتعادل-مع-الكاميرون-والمباراة-تتجه-للأشواط-الإضافية

انتهى شوط المباراة الثاني بين مصر والكاميرون بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

مصر ضد الكاميرون

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

ودخل تريزيجيه بدلاً من عمرو السولية مع بداية الشوط الثاني، وتحسن أداء منتخب مصر، وهدد مصطفى محمد مرمى الكاميرون برأسية في الدقيقة 47 ولكن تصدى لها أونانا.

وفي الدقيقة 56 شهدت أخطر فرص منتخب مصر بعد خطأ من دفاعات الكاميرون، ليتفرد محمد صلاح بمرمى أونانا، ولكن يقطع الكرة من صلاح بنجاح.

وظلت معظم أوقات المباراة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين سوا على فترات.

كأس أمم أفريقيا

وفي الدقيقة 85 دخل إمام عاشور بدلاً من عمر كمال عبد الواحد، ومهند لاشين بدلاً من محمد النني.

وحصل كيروش على بطاقة حمراء في الدقيقة 90، وغادر الملعب بعدها، بعد إعتراضة على أحد الكرات..

وبتلك النتيجة يذهب الفريقان إلى الأشواط الإضافية، لحسم المتأهل للنهائي لمقابلة السنغال.

تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد صبحي، محمود جاد، محمود تريزيجيه، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، عبد الله السعيد

تشكيل الكاميرون أمام مصر بأمم إفريقيا:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو – جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي

خط الوسط: مارتن هونجلا – فرانك زامبو أنجويسا – صامويل أوم جوت

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي – فينسنت أبو بكر – نجامالو مومو